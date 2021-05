Nowe fotoradary na drogach. Zobaczcie, gdzie staną na Dolnym Śląsku

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zaplanowała zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które są już zainstalowane lub będą w nowych miejscach w całej Polsce.39 z nich to urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, a 26 to stacjonarne fotoradary. 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych miejscach - sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia działające w ramach systemu CANARD. Całkowity koszt projektu to 162 mln zł.Do końca maja na drogach w całej Polsce zacznie działać 26 nowych fotoradarów w tym również na Dolnym Śląsku. Fotoradary stanęły w miejscach, które do tej pory nie były objęte nadzorem. Są to miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym śmiertelnych wypadków. Więcej o nowych fotoradarach piszemy dalej.

