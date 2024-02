Nowa zajezdnia tramwajowa na Żernikach we Wrocławiu. Będzie przetarg, ale budowa znowu opóźniona

W 2022 roku władze Wrocławia ogłosiły program tramwajowy 2.0 dla miasta. To plan rozwoju komunikacji miejskiej do 2027 roku. Teraz zostały zaprezentowane konkretne daty dotyczące realizacji tych planów. Odkopano także pomysł budowy nowej zajezdni.

Czwarta zajezdnia powstanie na Żernikach

Sam pomysł budowy nowej zajezdni we Wrocławiu nie jest czymś nowym. Już w 2019 były przetargi, które skończyły się fiaskiem. I tak wizja realizacji tego projektu do 2025 roku stała się nierealna. Nie zmieniła się lokalizacja – zajezdnia powstanie na Nowych Żernikach; pomiędzy ulicą Szczecińską a aleją Architektów. Jak poinformował prezes MPK Wrocław Witold Woźny ma zostac wybudowana do 2029 roku.