Nie ma obiecanych szatni na boisku przy ul. Orzechowej we Wrocławiu. Co dalej z budową?

Boisko przy ul. Orzechowej jest stosunkowo nowe, bo otwarto je w maju 2017 roku. Nie tak dawno Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił modernizację obiektu. Miał stanąć tam kontenerowy budynek z szatniami, łazienkami oraz pomieszczeniami dla sędziów i trenerów. Zmieściłyby się w nim dwie drużyny. Obok niego kolejny, gdzie pojawić ma się też magazyn na sprzęt sportowy i urządzenia do obsługi boiska.

Na terenie inwestycji wylano już fundamenty, utworzono przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, postawiono ogrodzenie, ławki, kosze i stojak na rowery. Brakuje najważniejszego – obiecanych kontenerów. Miały stanąć do 21 marca tego roku. Mieszkańcy korzystający z boiska obawiają się, że zostaną oddane do użytku już po sezonie. Co stanęło na przeszkodzie?