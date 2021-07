Nowa esplanada na pl. Grunwaldzkim już za 10 miesięcy. Remont właśnie rusza

Adam Niedzielski o zmianach w służbie zdrowia. Oto szczegóły

Pilotażowy program nowego systemu zarządzania pacjentów onkologicznych odniósł sukces na Dolnym Śląsku, program ma być stosowany na szerszą skalę. Do wykazu prac rządowych trafił właśnie projekt ustawy dotyczącej opieki zdrowotnej, która ma przyczynić się do komfortu pacjentów. O szczegółach zmian, jakie mają być wprowadzone w najbliższym czasie, opowiadał Adam Niedzielski na spotkaniu we Wrocławiu.