Nie żyje rowerzystka, która miała wypadek na placu Społecznym Jerzy Wójcik

Rowerzystka 10 lipca zjeżdżała około godziny 20, od strony mostu Grunwaldzkiego, do przejścia podziemnego pod placem Społecznym Filip Motyl

Tragiczny finał wypadku, do którego doszło 10 dni temu w przejściu podziemnym pod placem Społecznym we Wrocławiu. 61-letnia kobieta z ciężkimi obrażeniami głowy trafiła do szpitala przy ulicy Borowskiej. Niestety, w miniony poniedziałek, ponad tydzień po wypadku, rowerzystka zmarła.