Najstarsze zapory w Polsce są na Dolnym Śląsku. Uwielbiane przez turystów obiekty powstały po strasznej powodzi. Poznaj ich historię

Gigantyczna powódź - niszczyła wszystko, co spotkała na drodze

W 1897 roku na Dolnym Śląsku nikt nie przewidywał tragedii, która miała nadejść. Rekordowe opady deszczu, które pojawiły się w naszym rejonie, do dziś pozostają niepobite . Ludzie mieszkający dawniej na Pogórzu Izerskim i w Kotlinie Jeleniogórskiej byli przyzwyczajeni do obfitych letnich opadów, które podnosiły stan wód. Sytuacja zmieniła się nagle i stała się krytyczna w nocy z 28 na 29 lipca 1897 roku, kiedy to deszcz nie ustawał, a nad pobliską Bogatynią doszło do oberwania chmury. W ciągu doby spadło aż 345 mm deszczu, co stanowiło połowę rocznej średniej sumy opadów na tym terenie. Jedna ulewna noc i dzień sprawiły, że woda zmieniła się w żywioł nie do pokonania.

W Karpaczu ludzie skakali nawet z okien swoich domów. Woda niosła ze sobą meble, drzwi, a nawet dachy. Siła wody była tak ogromna, że powalała ponad 100-letnie drzewa. Pod wodą znalazł się także Sobieszów, Gryfów Śląski i zabytkowy rynek w Leśnej. Straty materialne było ogromne i nieporównywalne do niczego, co wydarzyło się wcześniej.

Zapory były odpowiedzią na szalejącą powódź

Hatzfeld był nadprezydentem Śląska, znanym i zasłużonym również dla Wrocławia. To z jego inicjatywy powstał plan regulacji rzek górskich w zlewni Odry, który zakładał także budowę zbiorników retencyjnych, co miało ustrzec miasto przed powodzią. Jego wkład w rozwój nauki był równie istotny. Objął funkcję kuratora Uniwersytetu Wrocławskiego i na jego polecenie powstały budynki klinik uniwersyteckich. W uznaniu jego zasług, uczelnia nadała mu tytuł honorowego doktora medycyny i prawa. W 1903 roku nadano mu także tytuł honorowego obywatela Wrocławia.

Zapora na Jeziorze Leśniańskim jest najstarsza w Polsce

Kamień węgielny z napisem: „Dolinom na ochronę, odmętom na przekór, wszystkim na pożytek!” pod budowę tego imponującego obiektu rozpoczęto dokładnie 5 października 1901 roku. Projektantem zapory był Otto Inz, a do jej stworzenia zużyto, m.in. ponad 30 ton dynamitu oraz 460 ton stali. Robotnicy poświęcili niemal cztery lata swojej pracy na wzniesienie obiektu, a uroczystego otwarcie dokonano w lipcu 1905 roku. Wówczas podjęto również decyzję o budowie elektrowni, która do dziś działa na tym terenie. Jest to najstarsza czynna elektrownia wodna w Polsce.

To najstarsza zapora w Polsce, nieopodal której znajduje się również najstarsza czynna elektrownia wodna >>> Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Powstanie zapory było początkiem istnienia Jeziora Leśniańskiego, nieopodal którego znajduje się jednej z najciekawszych zamków na Dolnym Śląsku - Czocha. Nieopodal znajduje się także Dolina Pereł Kwisy. Polecenie budowy szklaku turystycznego zlecił Adolf von Bissing. Baron zrobił to w hołdzie dla swoich przyjaciół oraz największej miłości - Marii Gotti. Zadedykował jej skałę, gdzie wykuł inskrypcję "MARIEN FELS". Szlak został otwarty 17 września 1832 roku i tego samego dnia Maria po raz pierwszy pojawiła się w tym miejscu, witana przez wiwatujący tłum. Przez kolejne lata podejmowano wiele wysiłków, aby uczynić to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym. Dlatego powstała Grota Erwina, Plac Królewski oraz punkt widokowy na Orlich Skałach. Choć Adolf von Bissing odszedł w 1880 roku, to jego synowie i wnukowie kontynuowali spuściznę. To także dzięki nim to magiczne miejsce przetrwało do dzisiaj w tak doskonale zachowanym stanie.