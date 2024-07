Jakub Nizioł dostał ofertę przedłużenia umowy ze Śląskiem, ale związał się z francuskim klubem

Nizioł otrzymał od władz Śląska ofertę przedłużenia umowy. Według medialnych doniesień we Wrocławiu mógł liczyć na dużą podwyżkę. Postanowił jednak przenieść się do ligi francuskiej. Reprezentant Polski związał się ze Stade Rochelais, beniaminkiem LNB.

- To nowy klub we francuskiej koszykarskiej elicie, więc gdy dyrektor generalny Aymeric Jeanneau opowiedział mi o historii Stade Rochelais, ambitnym projekcie i pokazał mi miasto, byłem zdecydowany! - powiedział Nizioł cytowany przez stronę internetową francuskiego klubu.

Zawodnik ze Śląskiem pożegnał się wiadomością, którą wrocławski klub opublikował w mediach społecznościowych. „Dziękuję wszystkim kibicom, trenerom, działaczom i zawodnikom, z którymi miałem okazję współpracować przez ostatnie dwa lata. Udało nam się zdobyć dwa medale w dwa sezony, co jest bardzo dużym osiągnięciem, zważając na wszystkie przeciwności losu. To rozstanie w tym momencie jest dla mnie słodko-gorzkie, bo jak wszyscy wiecie, Wrocław to mój dom, a Śląsk Wrocław to mój klub. To Wy jako kibice sprawiliście, że koszykówka sprawiała mi najwięcej radości w dotychczasowej karierze, pomimo, że czasami moja mina na boisku tego nie pokazywała. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję, i wierzę, że do zobaczenia”.