Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie?

Z górki, pod górkę, po łuku, estakadzie, wiadukcie, przez dwa tunele, niemal bez przerwy z widokami na otaczające nas górskie pasma. Tak już wkrótce będzie wyglądała jazda jednym z najpiękniejszych fragmentów dróg ekspresowych w Polsce. To 16 kilometrów, które zepnie, bardzo długi, istniejący już fragment S3 od Szczecina do Bolkowa, z oddanym jakiś czas temu odcinkiem przygranicznym Kamienna Góra - granica państwa. Obecnie te kilka kilometrów "eski" przy granicy pełni głównie rolę obwodnicy Kamiennej Góry, po oddaniu do użytku kluczowych 16 kilometrów, Dolny Śląsk będzie miał zakończoną tę "eskę", a być może uda się rozpocząć prace po stronie czeskiej, nad jej przedłużeniem do Pragi.

