Nadzwyczajna sesja wrocławskiej rady miejskiej. O sprawach „po cichu przepychanych przez ratusz”

"To prezydent i podległy mu urząd posiadali od co najmniej roku informacje o tym, że inwestor chce zabudować tereny dawnych basenów w kompleksie Stadionu Olimpijskiego" - mówiła radna Jolanta Niezgodzka z Nowoczesnej. - "Wydane zostało pozwolenie na budowę, które w ocenie ekspertów, w tym m.in. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jest niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Prezydent Wrocławia już na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę powinien zrobić wszystko, aby ochronić zabytkowy kompleks Stadionu Olimpijskiego, a w naszej ocenie zaniechał tych działań. Dopiero silne i trwające od kilku tygodni protesty mieszkańców wymusiły na prezydencie zabranie głosu, szkoda, że nastąpiło to już po zniszczeniu terenu. Prezydent obiecuje, że podejmie działania mające na celu utrzymanie integralności przestrzeni Stadionu Olimpijskiego. Pytamy zatem, jakie to będą konkretne działania i przede wszystkim, dlaczego tak późno, dlaczego prezydent nie podjął działań w momencie kiedy dowiedział się o planowej inwestycji".