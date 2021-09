Na trasie S3 budują jeden z najdłuższych mostów na Dolnym Śląsku

WS-31 - tak nazywa się najdłuższy most na powstającym odcinku drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry. Jego długość wyniesie ponad 530 metrów, będzie więc jednym z najdłuższych tego typu obiektów na Dolnym Śląsku. Budowany jest metodą nasuwania. Co 10 dni na jednej nitce przybędzie jedno przęsło o długości 28 m.

WS-31 został zaprojektowany w formie 10-przęsłowego wiaduktu nad rzeką Cieklinką, drogą powiatową 3466D i ul. XXXV-lecia PRL w Gostkowie. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wiadukt zostanie wykonany jako dwie niezależne konstrukcje pod lewą i prawą jezdnię drogi ekspresowej S3. Długość 530 metrów da mu miejsce w czołówce obiektów mostowych w naszym regionie, tuż za mostem na Widawie w sąsiedztwie AOW i węzła Wrocław Północ (750 m), Mostem Rędzińskim (612 m) i Mostem Milenijnym (553,2 m) we Wrocławiu.