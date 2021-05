Na AWF-ie ma powstać prywatny akademik. - To zniszczy zabytkowy teren - alarmują wrocławianie

Wrocławianie protestują przeciw budowie prywatnego akademika w miejscu basenu koło Stadionu Olimpijskiego. W niedzielę, 9 maja, odbył się przy basenie protest połączony ze spacerem prezentującym walory tego miejsca. Wydarzenie zgromadziło około 100 uczestników. Wielu wrocławian jest oburzonych planowaną inwestycją. Podkreślają, że cały kompleks wraz z sąsiednimi zabudowaniami Wielkiej Wyspy stanowi spójną, przemyślaną całość, zaprojektowaną jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich wrocławian. Budowa, ich zdaniem bezpowrotnie zniszczy pierwotne założenia.

Cała inwestycja możliwa jest dzięki zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którą w 2013 r. wnioskowały władze AWF-u. By ratować finanse, zamierzano tam wybudować akademik oraz wyremontować sąsiedni basen. Jednak pod koniec 2014 r. ponadhektarowa działka za 3 mln zł zmieniła właściciela.

- Taki plan miejscowy w ogóle nie powinien powstać, dlatego że on zagęszcza teren, który właśnie ma być terenem otwartym, czyli jest kompletnie sprzeczny z ideą tego całego zespołu. Przede wszystkim wprowadzanie dla tego terenu funkcji, która nie ma nic wspólnego z rekreacją ani uprawianiem sportu jest psuciem pierwotnej funkcji tego obiektu. Po drugie cały Stadion Olimpijski, jako zespół, jest wpisany do rejestru zabytków i jako zabytek funkcjonuje. W związku z tym, znowu, wprowadzenie zupełnie nowej zabudowy, w zupełnie nowej funkcji, jest sprzeczne z tym, co się znajduje u konserwatora miejskiego. Ja w ogóle nie mogę pojąć, jakim cudem na wszystkich etapach zatwierdzenia planu miejscowego w 2013 roku mogło tak się stać. Błąd był na wielu etapach. Proszę pamiętać o tym, że przy prezydencie działa komisja urbanistyki i architektury, która już na tym etapie powinna zablokować sporządzenie tego planu. Nie wiem też, jak to się stało, że konserwator zabytków, zarówno na poziomie miejskim, jak i wojewódzkim, ten projekt w ogóle zatwierdził. To jest niedopuszczalna sprawa, tym bardziej że baseny są objęte ochroną prawną - mówiła prof. dr hab. Agnieszka Tomaszewicz z Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.