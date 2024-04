Primaaprilisowy żart o nowych akademikach nie rozśmieszył wrocławskich studentów. Chodziło o miejsca i ceny w akademikach

- Na placu Grunwaldzkim powstaną nowe akademiki Temperówka i Gumka Myszka! [...] Budowa Temperówki i Gumki Myszki planowana była już od roku 2005, kiedy to powstały projekty obu budynków i ogólna koncepcja. Odwlekaliśmy decyzję o budowie ze względu na ważniejsze uniwersyteckie wydatki, ale dziś wracamy do tematu. Projekty unowocześniliśmy, zdecydowaliśmy także o dokładnej lokalizacji - czytamy we wpisie na Facebooku.