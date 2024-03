Wrocław ma nowy zabytek słynnego projektanta. To stara hala sportowa przy ul. Osobowickiej

Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem.…

Przed i w czasie II wojny światowej często była wykorzystywana do celów propagandowych. Na jej terenie często odbywały się defilady i parady wojskowe III Rzeszy. Po wojnie należała do Ligii Obrony Kraju. Jak poinformował Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, hala sportowa znajdująca się naprzeciwko Cmentarza Osobowickiego została wpisana do rejestru zabytków 29 lutego. Dzisiaj opuszczony budynek jest w tragicznym stanie. Ma zniszczoną elewację i brakuje dachu. Tak obiekt opisuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: