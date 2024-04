Muzeum Sentymentów w Kowarach. Idealna wiosenna atrakcja dla dzieci i dorosłych!

Jak dojechać do Muzeum Sentymentów? Mapka

Co wiemy o dawnej fabryce dywanów w Kowarach?

Makatki w Muzeum Sentymentów. To wyjątkowe zbiory, które powinny zachwycić kolekcjonerów

Muzeum w Kowarach to niezwykłe miejsce wielokrotnie wyróżnione na targach turystycznych

Kowarskie Muzeum Sentymentów idealne dla całych rodzin

Pierwsza wystawa powstała tam w czerwcu 2018 roku, gdzie w pomieszczeniach biurowych słynnej fabryki dywanów, z inicjatywy Andrzeja Olszewskiego, pojawiły się pierwsze gadżety znane z czasów komuny. Od kilku lat eksponatów wciąż przybywa, a to wszystko dzięki determinacji pomysłodawcy muzeum, który wyszukuje perełki na aukcjach internetowych czy bazarach, a także dzięki gościom odwiedzającym muzeum. Ci drudzy często wracają do Kowar z ciekawymi skarbami wygrzebanymi z zapomnianego kąta strychu lub piwnicy. W Muzeum Sentymentów zobaczymy, jak wyglądało wino "patykiem pisane", czym jest pralka "Frania" oraz, jaką kolekcję kaset VHS udało się tam zgromadzić.

Muzeum w Kowarach to niezwykłe miejsce wielokrotnie wyróżnione na targach turystycznych

KRYSZTAŁ TURYSTYKI 2022 w kategorii "Atrakcja turystyczna" na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,

w kategorii "Atrakcja turystyczna" na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, KARKONOSZ 2022 w kategorii "Najlepszy produkt turystyczny Powiatu Karkonoskiego" przyznany przez tamtejsze starostwo.

Andrzej Olszewski został również doceniony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i w 2023 roku otrzymał srebrną odznakę "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

Co takiego magicznego kryje się w pomieszczeniach muzeum i dlaczego to miejsce jest inne od wszystkich? Widać, że muzeum powstało z miłości i pasji. Kolejne pomieszczenia są aranżowane w taki sposób, żeby odwiedzający poczuli się jak w wehikule czasu. Możemy tu zobaczyć oryginalną trybunę, z której Edward Gierek przemawiał do załogi Fabryki Dywanów „Kowary” podczas wizytacji zakładu w 1978 roku, "Gabinet prezesa", a także "Pokój tylko dla dorosłych".