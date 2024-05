Motor – Sparta: Starcie gigantów na zakończenie rundy i weryfikacja siły WTS-u

Takiego show we Wrocławiu jeszcze nie było! Na Stadionie Olimpijskim trwa impreza motorsportowa Red Bull Speed Ways. Swoje umiejętności pokazali już Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński i…

Na czele PGE Ekstraligi znajduje się Orlen Oil Motor, który w każdym z sześciu tegorocznych meczów zdobywał co najmniej 50 punktów. „Koziołki” mają tak mocny zespół, że nawet słabsza postawa Fredrika Lindgrena (średnio 1,786 punktu na bieg) nie wpływa znacząco na wyniki całej drużyny. O sile ekipy z Lublina stanowi w głównej mierze Bartosz Zmarzlik. Czterokrotny indywidualny mistrz świata zdobywa średnio 2,714 punktu na wyścig i jest obecnie najskuteczniejszym żużlowcem rozgrywek.

Zmarzlikowi dotrzymuje kroku tylko jeden zawodnik. To Artiom Łaguta (średnio 2,600 punktu na bieg), który w ubiegłą niedzielę dzielił i rządził na Stadionie Olimpijskim. 33-latek w wygranym przez Betard Spartę spotkaniu z ebut.pl Stalą Gorzów (56:34) zdobył komplet 15 punktów. - Miałem bardzo dobrze dopasowany motocykl. Jako drużyna z meczu na meczu będziemy coraz mocniejsi. Teraz ruszamy z przygotowaniami do kolejnego meczu w Lublinie. Będziemy walczyć o zwycięstwo - zapowiedział Łaguta.