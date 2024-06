Motor górą nad Spartą w starciu mistrza z wicemistrzem. WTS z dziurami w składzie

Mecz miał rozpocząć się o godz. 19:15, ale tor po ściągnięciu plandeki wymagał jeszcze nieco pracy. Ostatecznie żużlowcy ruszyli do pierwszego biegu po godz. 20:00. Spotkanie rozpoczęło się dla Betardu Sparty w najgorszy możliwy sposób – od wjazdu w taśmę Bartłomieja Kowalskiego. Zastąpił go Jakub Krawczyk, który w pierwszej serii trzykrotnie stawał pod taśmą i każdy z wyścigów kończył jako ostatni. Po czterech gonitwach plusy we wrocławskim zespole można było postawić jedynie przy Artiomie Łagucie (zwycięstwo w czwartym biegu) i Danielu Bewleyu (dwa punkty w pierwszym wyścigu). Z dobrej strony zaprezentował się też debiutujący w PGE Ekstralidze Nikodem Mikołajczyk, który do ostatnich metrów naciskał na Bartosza Bańbora. Ostatecznie przywiózł do mety punkt.