Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15)

W czołowej piętnastce najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi największą liczbą przedstawicieli może pochwalić się Orlen Oil Motor Lublin, ale trudno się temu dziwić. Aktualni mistrzowie Polski w każdym z siedmiu dotychczasowym meczów zdobyli co najmniej 50 punktów. Ich bezapelacyjnym liderem jest Bartosz Zmarzlik, który może pochwalić się kosmiczną wręcz średnią biegopunktową na poziomie 2,667. W tym sezonie z dobrej strony pokazują się także Dominik Kubera, Jack Holder oraz Wiktor Przyjemski. Ten ostatni ma zaledwie 19 lat i odjeżdża dopiero swoje pierwsze spotkania w PGE Ekstralidze. Już teraz zasługuje na to, aby określać go jednym z najlepszych żużlowców rozgrywek.

Jest tylko jeden zawodnik, który próbuje dotrzymać kroki Zmarzlikowi. To Artiom Łaguta z Betardu Sparty Wrocław (średnia: 2,556). Indywidualny mistrz świata z 2021 roku po wybuchu wojny na Ukrainie został zawieszony we wszystkich międzynarodowych rozgrywkach i pozostają mu jedynie starty na polskich torach. Gdyby 33-latek został dopuszczony do jazdy w Grand Prix, można przewidywać, że walka o złoto byłaby o wiele bardziej emocjonująca niż ma to miejsce w trwających obecnie rozgrywkach.