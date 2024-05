Most Milenijny we Wrocławiu ma już 20 lat. Tak powstawała ta przeprawa w latach 2002-2004

Podwieszany (wantowy) most nad Odrą ma dokładnie 923,5 metra długości i w 2004 roku połączył osiedla Popowice i Osobowice. Dla młodszych mieszkańców Wrocławia, to normalnie, że on po prostu istnieje. Ci w średnim wieku, jak i nieco starsi, doskonale pamiętają, jak wielkim wydarzeniem było w mieście otwarcie tej przeprawy, dokładnie 29 października 2004 roku.

Piesi przestali - nielegalnie - przechodzić mostem kolejowym na Osobowice i z powrotem, a kierowcy wreszcie nie musieli już jeździć aż do mostu Osobowickiego i stać tam w korkach. W tamtych czasach wyjątkowa była też konstrukcja podwieszanego Mostu Milenijnego. Mówiono wówczas, że miał "amerykański rozmach". Później, siłą rzeczy, nieco przyćmił go kolos, który powstał na autostradowej obwodnicy Wrocław - czyli most Rędziński.

