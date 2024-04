Moja Fantazja w Książu. Ukochane miejsce księżnej Daisy 100 lat temu. Mamy unikatowe zdjęcia Adrianna Szurman

Moja Fantazja w Książu 100 lat temu była ukochanym miejscem księżnej Daisy von Pless. Bajeczna chatka w środku lasu z ogrodem, to zakątek który pokochała Pani na Książu. To jej samotnia i miejsce, gdzie zapraszała przyjaciół, organizowała przyjęcia i uciekała przed światem. Zobaczcie wiele unikalnych zdjęć Ma Fantaisie 100 lat temu, o których opowiada Mateusz Mykytyszyn, rzecznik Zamku Książ, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, miłośnik historii regionu. Te zdjęcia to perełki.