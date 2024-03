Tragiczne wypadki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tylko dla osób o mocnych nerwach [18+]

Wypadki na polskich drogach w latach 90. - więcej czy mniej?

Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do zatłoczonych dróg. Wówczas wielu kierowców z trudem przyzwyczajało się do nowej rzeczywistości - korków w mieście i natężenia ruchu na autostradach. Warto tu dodać, że polskie drogi pozostawiały w owym czasie wiele do życzenia.

Najgorszym rokiem okazał się dla kierowców 1997. Wówczas na Polskich drogach doszło do 66 586 wypadków drogowych. Dwadzieścia pięć lat później, liczba ta zmalała przeszło trzykrotnie (21 080 wypadków)! To samo tyczy się kwestii ofiar śmiertelnych. Ta w roku 1991 pierwszym, który określa się mianem najtragiczniejszego na polskich drogach, wyniosła 7901 osób. Dla porównania trzydzieści lat później ofiar śmiertelnych było 1829.

Podobnym przyzwyczajeniom w latach 90. ulegali piesi, czasem przekraczający jezdnię "na starych zasadach". Dla wielu skończyło się to tragicznie.