Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację

100 lat temu Fregata w Zagórzu Śląskim nad Jeziorem Bystrzyckim miała zupełnie inny klimat

Ale podobnie jak dzisiaj, także wtedy Fregata i Jezioro Bystrzyckie w gminie Walim były miejscem obleganym przez mieszkańców regionu. Współcześnie, żeby zjeść tutaj obiad w weekend, najlepiej zamówić wcześniej stolik, bo ze względu na obłożenie, może to być po prostu niemożliwe. Podobnie jest z noclegami. Wszystko przez to, że Fregata ma wszystko, czego może oczekiwać turysta po takim miejscu.

Fregata czyli schronisko w Śląskiej Dolinie, którą zatopili Niemcy

To obiekt z historią, położony w pięknej okolicy z widokiem na góry, lasy, wodę i stare zamczysko. Jeśli dołożyć do tego podświetlaną nocą tamę, mamy receptę na sukces, choć i lata temu, kiedy był tu wiszący most, zamiast betonowej kładki, było klimatycznie.