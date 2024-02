Łabędzi Staw koło Zamku Książ w Wałbrzychu i jego mroczna historia. Leżą tutaj szczątki małych dzieci. Kim byli ci chłopcy?

- Często turyści odwiedzający Zamek Książ mijają to miejsce nieświadomi, że przechodzą koło grobu małych hrabiów, niektórzy urządzają tu sobie nawet zakrapiane imprezy, a przecież to miejsce pochówku. Odległego, ale jednak spoczywają tu szczątki dwóch chłopców, jest to miejsce pamięci. A przecież od kilku lat znajduje się tutaj tablica z informacją na temat historii tego miejsca - mówi Mateusz Mykytyszyn, rzecznik Zamku Książ i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.