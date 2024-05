Mobilny punkt medyczny w centrum Wrocławia. Dziś można się w nim zbadać za darmo

– Zapraszamy wszystkie osoby z niepokojącymi zmianami na skórze, badanie jest krótkie, bezbolesne i co najważniejsze, może uratować życie – mówi dr hab. n. med. Marcin Ziętek, kierownik Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków DCOPiH. – Jest to doskonała okazja, aby bez długich kolejek i bez potrzeby rejestracji spotkać się z lekarzami, którzy na co dzień diagnozują i leczą pacjentów z nowotworami skóry.