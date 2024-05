Nowe kuchnie i łóżka dla rodziców chorych dzieci. Szpital we Wrocławiu dostał prezent od znanej fundacji

To jedna z najbardziej zaraźliwych chorób, przenosi się drogą kropelkową i atakuje układ oddechowy. We Wrocławiu i regionie drastycznie wzrasta liczba osób chorujących na krztusiec. Zakażonych jest…

Łóżka dla rodziców chorych dzieci trafiły do Wrocławia

Wszystkie podarowane szpitalowi łóżka są rozkładane (w dzień mogą być fotelem), wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają zarówno rodzice chorych maluchów, jak i personel medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.