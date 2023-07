Strzelanina pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Strzelający mężczyzna został aresztowany. Nieoficjalnie: To była sąsiedzka kłótnia

Nadal czekamy na oficjalne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia przez wrocławską prokuraturę. Do tematu wrócimy.

Piątek (14 lipca)

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Majowej i ul. Rzeplińskiej w Karwianach (powiat wrocławski), między godz. 18.30 a 19. Mieszkańcy Karwian w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" mówią, że usłyszeli najpierw głośny hałas silników kilku samochodów sportowych. Chwilę później było słychać 4 strzały z broni palnej.

- Przy skrzyżowaniu widziałem leżącego mężczyznę w średnim wieku około 50 lat, człowiek ten był przytomny i opatrywany przez medyków z pogotowia ratunkowego. Miał już rozciętą koszulę, spodnie, widać że szukali śladów po kulach, po strzałach które słyszeliśmy. To było około godz. 19. Potem karetka z tym mężczyzną odjechała. Policja była tam jeszcze co najmniej do godz. 22. Otaśmowali to miejsce, chyba zabezpieczyli ślady po łuskach – mówi nam jeden z mieszkańców Karwian.