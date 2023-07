Wilki w Świeradowie-Zdroju. W biały dzień spacerowały pod domami. RDOŚ wydała zgodę na ich odstarszanie

Wilki w mieście co je przyciąga?

Wilki na osiedlu w uzdrowisku

Wilk szary schodzi z lasu do miasta Świeradów-Zdrój. Mieszkanka ul. Cichej pod koniec maja 2023 skierowała do Nadleśnictwa Świeradów informację z prośbą o interwencję, ponieważ w biały dzień pod swoim domem widziała wilki i obawia się o swoje bezpieczeństwo - relacjonował.

Wilki zaobserwowano w spokojnej części Świeradowa-Zdroju. Ulica Cicha sąsiaduje z lasem. Blisko stąd do ścieżki edukacyjnej na Zajęczniku w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. W maju mieszkańcy zauważyli, że pod ich domami kręcą się wilki. Zwierzęta widzieli w dzień, co wzmogło ich obawy. Sytuację opisał na swoim profilu FB burmistrz Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak.

Zgoda RDOŚ na odstraszanie wilków w Świeradowie-Zdroju

Obecności wilków potwierdził naocznie pracownik świeradowskiego magistratu. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Wilki są pod ochroną i nie można robić im krzywdy. Można je jednak odstraszać. Zgodę na takie działania musi wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Samorząd uzdrowiska taką zgodę już otrzymał. Katarzyna Łapińska, zastępca dyrektora RDOŚ we Wrocławiu, regionalny konserwator przyrody, podpisała pozwolenie na użycie dźwiękowych odstraszaczy. Są to profesjonalne urządzenia, które działają między innymi na zasadzie emitowania nieprzyjemnych ultradźwięków. Fale wydobywające się z urządzeń oddziałują na system nerwowy i słuchowy zwierząt i szkodników, nie pozwalając im zbliżyć się do domu czy pola.