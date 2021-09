Mieszkańcy ul. Płużnej we Wrocławiu nie mają oświetlenia ulicznego. Na drodze do jego budowy stoi jedna latarnia

Na ulicy Płużnej trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Pracownicy, którzy rozkopują jezdnię, po ukończeniu prac pod jej powierzchnią, zasypują dziurę i przenoszą się parę metrów dalej. Na drodze tłuczniowej powstają nierówności rozjeżdżane przez kolejne samochody.

"Kiedy jest ciepło, droga strasznie się kurzy. Kiedy zaś popada, robi się tu błoto, a dziury wciąż się pogłębiają" - mówi pan Wiesław. - "Do tego w nocy jest tu całkiem ciemno, gdyż nie zamontowano nam ulicznych latarni". Najgorszy jest łącznik. To jedyna droga dojazdowa, która prowadzi na osiedle od ul. Rodła. Dwa samochody się tu nie miną. Dodatkowo kamienie wystrzeliwują spod kół samochodów, co stwarza niebezpieczeństwo także dla przechodniów.