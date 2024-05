Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nieruchomości od dewelopera. Wrocławianie stęsknili się za wielką płytą? To najtańsze osiedla

Przy obecnych cenach, na własne mieszkanie we Wrocławiu może pozwolić sobie coraz mniej osób. Ale jedynie garstkę stać będzie na apartamenty premium przy dwóch ulicach: Bernardyńskiej i Sudeckiej.…

Ceny mieszkań w dalszym ciągu będą rosnąć

Niestety to nie koniec złych wiadomości dla osób, które planowały kupić własną nieruchomość w najbliższym czasie. Ceny mieszkań we Wrocławiu galopują w zastraszającym tempie i nic nie sugeruje, żeby ta tendencja miała się zmienić. W porównaniu do zeszłego roku, wzrost kosztów zakupu własnego "M" na rynku pierwotnym wyniósł 19,5 proc., a na wtórnym aż 23,5 proc.

Screen fragmentu tabeli z raportu: "Analiza rynku mieszkaniowego I kwartał 2024 r." Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pełen raport wraz z opracowaniem graficznym znajdziecie TUTAJ >> Polski Instytut Ekonomiczny

Okazuje się, że Wrocław znalazł się w wąskim gronie miast (5 z 17 analizowanych aglomeracji), w których wartość metra kwadratowego lokalu z rynku wtórnego jest wyższa niż z pierwotnego. Wyniki mogą wydawać się dość zaskakujące, biorąc pod uwagę doniesienia o głośnych inwestycjach w centrum miasta.