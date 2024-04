Prokuratura zajmuje się Śląskiem Wrocław. Zeznawał dziennikarz i były pracownik klubu

Ostatecznie nim nie został, powodów było wiele, a sam Torz musiał po tej aferze rozstać się z „Super Expressem”. Założył własny portal Ujawniamy.com i za pośrednictwem swojego kanału na YouTube ujawnia różne afery związane głównie z wrocławskim podwórkiem politycznym, a zwłaszcza z prezydentem Jackiem Sutrykiem.

W środę na kanale Ujawniamy.com ukazał się materiał z nim oraz Radosławem Bąkiem w roli głównej. Obaj wracają do tematu zatrudnienia ich w Śląsku Wrocław, bo poza Torzem do klubu miał przyjść Bąk. W zasadzie to miał wrócić, bo pracował tam kilkukrotnie w poprzednich latach. Ostatnio w 2016 roku jako szef marketingu. Wówczas jednym z jego podopiecznych był... Patryk Załęczny, lecz postanowił go zwolnić, ponieważ ten miał deklarować się jako kibic Widzewa Łódź.