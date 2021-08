Lublin po raz pierwszy gości Grand Prix, a Zmarzlik planuje atak na pozycję lidera (ZAPOWIEDŹ)

Niezależnie od tego, czy zawody w Lublinie okażą się ciekawym widowiskiem, duże emocje są praktycznie gwarantowane. Wiąże się to z rywalizacją o prowadzenie w klasyfikacji przejściowej cyklu, której obecnie przewodzi Maciej Janowski. Tyle samo punktów ma jednak jego klubowy kolega z Betardu Sparty Wrocław - Artiom Łaguta - a tuż za wspomnianą dwójką czai się Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata przed tygodniem dzielił i rządził, wygrywając obie rundy na Stadionie Olimpijskim.

W ostatnich tygodniach w mediach sporo mówiło się o rzekomym konflikcie Janowskiego i Zmarzlika. Oliwy do ognia dolało zejście tego pierwszego z podium Indywidualnych Mistrzostw Polski, kiedy dwaj pozostali rywale celebrowali sukcesy. - Tematu finału IMP nie chciałbym już rozgrzebywać. Nie widzę sensu, żeby od nowa to zaczynać i odgrzewać ten kotlet. Minęło sporo czasu i zwyczajnie nie czuję takiej potrzeby - przyznał kapitan Betardu Sparty na łamach WP Sportowe Fakty. - Mogę jednak powiedzieć o swoich relacjach z Bartkiem, bo to wydaje mi się ważniejsze. Z mojej perspektywy wszystko jest w porządku. Oczywiście trzeba pamiętać, że rywalizujemy. W Grand Prix jesteśmy przeciwnikami. Tak samo w PGE Ekstralidze. Na co dzień z mojej strony nie ma jednak żadnej złości - zapewnia „Magic”.