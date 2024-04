Sparta w meczu z Włókniarzem potrzebuje więcej punktów Janowskiego i Woffindena

- Tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć po tym meczu. Musieliśmy ścigać się o zwycięstwo do samego końca, a na swoim torze wolelibyśmy załatwiać sprawę trochę wcześniej - stwierdził trener Betardu Sparty Dariusz Śledź.

„Spartanie” w niedzielę w Częstochowie będą chcieli pokazać, że stać ich na znacznie więcej niż to, co pokazali na inaugurację sezonu. Wrocławski zespół zmierzy się z podrażnionym rywalem. Tauron Włókniarz w ubiegłym tygodniu nieco zaskakująco uległ na wyjeździe Fogo Unii Leszno 43:47. Leon Madsen robił, co mógł (Duńczyk zdobył 16 punktów), ale nie mógł liczyć na mocne wsparcie swoich klubowych kolegów. Zawiódł przede wszystkim Maksym Drabik, były zawodnik Betardu Sparty. 26-latek w trzech biegach zdobył zaledwie punkt z bonusem.