Najlepsza siódemka 1. kolejki PGE Ekstraligi: Kompletny Zmarzlik, Łaguta uratował Spartę

Żużlowe święto we Wrocławiu! Komplet ponad 13,5 tys. widzów ogląda z trybun Stadionu Olimpijskiego mecz Betardu Sparty Wrocław z NovyHotel Falubazem Zielona Góra na inaugurację sezonu PGE Ekstraligi.…

Artiom Łaguta na inaugurację ligi potwierdził, że jest najmocniejszym ogniwem Betardu Sparty Wrocław. Gdy inne gwiazdy – Tai Woffinden i Maciej Janowski – zawiedli i dołożyli tylko po kilka punktów, on stanął na wysokości zadania i zdobył 14 oczek. Gdyby nie jego kapitalny występ, Betard Sparta zapewne przegrałaby z NovyHotel Falubazem Zielona Góra.

Gdyby nie 16 punktów Leona Madsena, Tauron Włókniarz Częstochowa przegrałby jeszcze wyżej z typowaną do spadku Fogo Unią Leszno. Trener Janusz Ślączka sześciokrotnie posyłał go do boju. Duńczykowi nie udało się załatać dziur w składzie na tyle, aby jego zespół wywiózł z Leszna chociaż remis.