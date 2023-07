Koszulki klubów Ekstraklasy na nowy sezon. Która najładniejsza?

KORONA KIELCE W tym roku Korona Kielce obchodzi 50-lecie istnienia. Z tej okazji firma 4F przygotowała trzy komplety strojów, na których znajdują się nawiązania do jubileuszu klubu.

GÓRNIK ZABRZE Górnik – podobnie jak Cracovia – wciąż nie pokazała nowego stroju. Pewne jest jednak to, że w sezonie 2023/24 partnerem technicznym klubu będzie firma Capelli. W ostatnich latach piłkarzy z Zabrza ubierał Hummel.

CRACOVIA Cracovia nie zaprezentowała jeszcze koszulki na nowy sezon, dlatego prezentujemy wzór z kampanii 2022/2023. Jej trykot to klasyka: czerwono-białe pionowe pasy.

POGOŃ SZCZECIN Piłkarzy Pogoni ubiera firma Capelli. Co ciekawe, logotyp głównego sponsora znajduje się wyraźnie niżej niż w przypadku koszulek innych klubów.

RUCH CHORZÓW

Domowy komplet Ruchu na sezon 2023/24 został przygotowany przez firmę Nike. Dominuje oczywiście jasnoniebieski, z białą „przeplatanką” na rękawach.

STAL MIELEC

Stal poinformowała, że w sezonie 2023/24 piłkarze będą grali w tym samym wzorze koszulek co w poprzednich rozgrywkach. Jest to podyktowane kosztami, jakie ponoszą kibice chcący co roku mieć aktualny strój swojego klubu.

ŚLĄSK WROCŁAW

Ciemna zieleń, jaśniejsze ukośne pasy – właśnie te cechy najlepiej pasują do opisu nowej koszulki meczowej Śląska.

WARTA POZNAŃ

Charakterystycznym elementem nowych koszulek Warty jest mapa Poznania.

WIDZEW ŁÓDŹ

Między sezonami Widzew zmienił partnera technicznego – z Kappy na firmę Macron. W centralnym miejscu nowej koszulki umieszczono logotyp nowego sponsora łódzkiego klubu, firmy Panattoni.

ZAGŁĘBIE LUBIN

„Tegoroczna koszulka nawiązuje do procesów zachodzących w oddziałach KGHM Polska Miedź. Od momentu wydobycia, poprzez mechaniczną obróbkę, a kończąc na finalnym produkcie tworzonym w hutach. W tych miejscach łączą się barwy płomieni ognia, z unikalnym blaskiem miedzi” – napisano w klubowym komunikacie.