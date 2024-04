TOP 10 - koszulki tych piłkarzy kibice Śląska Wrocław kupują najczęściej

Koszulki meczowe Śląska Wrocław to nie jest tania rzecz. WKS ubiera firma Nike. Żeby kupić meczowy trykot na oficjalnej stronie klubu trzeba zapłacić 249 zł i to w wersji bez żadnych nadruków, bez nazwiska i bez numeru na plecach, ale też bez znaków sponsorów. Numer i nazwisko to dodatkowe 40 zł. Każdy sponsor na koszulce to dodatkowe 5-10 zł. Gdybyśmy chcieli pełny zestaw, to musimy wydać 354 zł. Niemało.

Co ważniejsze - od dawna nie ma już koszulek zielonych, pierwszego kompletu. Wyprzedały się. Są tylko w rozmiarze S. Jest za to dostępna cała rozmiarówka III kompletu (bordo). Tam możemy wybierać do woli.

Z raportu finansowego za rok 2023, który Śląsk opublikował pod koniec marca, wynika, że zdecydowanie wzrosły przychody ze sprzedaży, w tym ze sprzedaży gadżetów. W minionym roku było to 29,8 mln zł w porównaniu do 25 mln zł w 2022 roku. To przede wszystkim efekt odbicia się po pandemii, ale głównie bardzo dobrych wyników drużyny jesienią, a co za tym idzie efekt wzrostu frekwencji i zwiększenia dochodów z dnia meczowego.