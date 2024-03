Zaczyna się sezon na ogródki gastronomiczne na wrocławskim Rynku. Ile ich będzie w tym roku?

Wrocławianie i turyści uwielbiają zaglądać do knajpek w naszym mieście, szczególnie, gdy w sezonie wiosenno-letnim otwierają się popularne ogródki gastronomiczne. O ile w pozostałych częściach miasta postawienie ogródka to żadna filozofia, o tyle w samym Rynku nie jest to takie proste.

- Zarządzenie prezydenta z 2023 roku, które reguluje sprawę organizacji takich ogródków, nie precyzuje terminu składania wniosku. Dla restauratora zapewne im szybciej, tym lepiej, bo procedury mogą potrwać. To nie tylko kwestia zawarcia samej umowy, ale uzyskania różnego rodzaju opinii i zaświadczeń. - tłumaczy Michał Guz z Urzędu Miejskiego.