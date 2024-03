O mężczyznach z przymrużeniem oka. Świętujemy Dzień Mężczyzn. W tle Chuck Norris i inni twardziele. MEMY z okazji 10 marca

Dzień Mężczyzny obchodzimy 10 marca. Skąd wzięło się to święto? Jakie były jego początki?

"Najbardziej prawdopodobnym powodem powstania Dnia Mężczyzn zdaje się zazdrość panów w stosunku do pań, które od lat z powodzeniem obchodzą swoje święto 8 marca. W Polsce święto to nie cieszy się dużą popularnością, a i sama data zdaje się nieco naciągana – prawdopodobnie ma nawiązywać do 40 męczenników z Sebasty, którzy wspominani są w kościele właśnie tego dnia" - snuje teorie zespół kalbi.pl