Owoce, warzywa, buty i ubrania. Niedzielny targ na Świebodzkim we Wrocławiu zaprasza. Na stoiskach wszystko, czego dusza zapragnie! Aneta Kolesińska

Niedzielny targ na Świebodzkim jak co tydzień odwiedziły tłumy wrocławian! Jakie perełki mogli tam dziś znaleźć? Zobacz w galerii zdjęć. Aneta Kolesińska / Polska Press Zobacz galerię (89 zdjęć)

Niedzielny handel na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu trwa w najlepsze, jak w każdą niedzielę. To miejsce od lat cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na niskie ceny i różnorodność produktów. Na Świebodzkim kupisz dosłownie wszystko! Zobacz, co nowego można tam znaleźć.