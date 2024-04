Z Wrocławia, na majówkę 2024, pociągiem. Oto 10 najciekawszych kierunków na jednodniową wycieczkę! Nadia Szagdaj

Majówka 2024 to prawdziwy "długi" weekend. Można go przedłużyć nawet do dziewięciu dni, z niewielką utratą limitu urlopu. Jeśli jednak nie masz na to szans i planujesz krótki wypad, sprawdź gdzie z Wrocławia dowiezie cię pociąg.