Takie parkowanie to codzienność we Wrocławiu. Kreatywność kierowców wielka jak Mont Everest! Remigiusz Biały

Aut jest dużo, miejsc postojowych niewiele, a jeśli jakieś już się znajdzie, to często jest płatne i, co tu dużo mówić, drogie. I gdy wydaje się, że na ulicach widzieliśmy już wszystkie sposoby na zaparkowanie samochodu gdzie popadnie i za darmo, to przychodzą oni - niezawodni mistrzowie. Dla nich zakaz, chodnik czy trawnik to żaden problem. Zobaczcie, co potrafią!