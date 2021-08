Karambol i dwa inne wypadki na A4. Utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia

Wciąż jest korek za zjazdem do Kostomłotów na jezdni w stronę Wrocławia. Doszło tam przed godz. 7 do wypadku auta osobowego z ciężarówką i busem. Nie ma osób rannych, ruch odbywa się jednym pasem. Nieco później i kilka kilometrów bliżej Kostomłotów doszło do wypadku ciężarówek. Korek ma około 2 km długości.