Upały, susza i pożary - zagrożenie jest "ekstremalne". Jak przygotowany jest Wrocław? Czas to sprawdzić

IMGW ostrzega - będą upały i susze, a zagrożenie pożarami jest "ekstremalne"

- Ostatnie dni to wyraźna tendencja wzrostu liczby pożarów lasów. Tylko w czwartek, 16 maja, w całym kraju strażacy gasili 147 pożarów lasów, w środę było ich 125. W maju strażacy interweniowali aż 1081 razy w związku z pożarami w lasach" - podkreśla st. bryg. Karol Kierzkowski, oficer prasowy Komendy Głównej PSP.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Dolnego Śląska. "Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112" - apeluje RCB.

Uwaga! Nadciąga poważna susza

- Maj 2024 roku jest jak do tej pory miesiącem z suszą meteorologiczną. W wielu miejscach w kraju, szczególnie na zachodzie, nie padało od początku miesiąca. Suma parowania jest wyższa niż ilość opadów, co oznacza, że więcej wody tracimy niż zyskujemy - dodają synoptycy.

Aktualnie już kilkanaście stacji hydrologicznych w województwie dolnośląskim ostrzegają przed niskim stanem wody w rzekach. Można go zaobserwować w Ścinawce, Budzówce, Nysie Kłodzkiej, Oławie, części Baryczy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Czernie Wielkiej czy Nysie Łużyckiej.

- Prognozujemy rozwój suszy glebowej (rolniczej) i już niebawem pojawienie się suszy hydrologicznej - mówią synoptycy.

