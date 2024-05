Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 12. Zobacz, kto jest na liście

Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 12 w wyborach 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 odbędą się 9 czerwca. Znamy kandydatów z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12, którzy chcą reprezentować interesy mieszkańców regionu na szczeblu międzynarodowym. Poniżej zobaczysz listy z nazwiskami osób ubiegających się o mandat europosła.

Ilu posłów wybiera się do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 12 startuje 70 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: województwo dolnośląskie i województwo opolskie.

Zobacz listy kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Róża Maria GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN: pozycja 1 Paweł Jarosław GANCARZ: pozycja 2 Ryszard Jerzy PETRU: pozycja 3 Marcin Krzysztof OSZAŃCA: pozycja 4 Magdalena Anna ZIUBRAK: pozycja 5 Joanna Barbara BRONOWICKA: pozycja 6 Arkadiusz Paweł ROJEWSKI: pozycja 7 Edyta Barbara PAWŁOWSKA: pozycja 8 Piotr Paweł FITOWSKI: pozycja 9 Karolina HOŁOWNIA-TWARDOWSKA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Stanisław TYSZKA: pozycja 1 Marta Anna CZECH: pozycja 2 Maciej Janusz PIOTROWSKI: pozycja 3 Grzegorz Adam PŁACZEK: pozycja 4 Aleksandra Maria KIEPURA: pozycja 5 Ryszard Jakub WILK: pozycja 6 Paulina Joanna KLIMEK: pozycja 7 Ryszard Stanisław SKAWIŃSKI: pozycja 8 Dorota Elżbieta WĘGRZYN: pozycja 9 Robert Sebastian GRZECHNIK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Oskar Przemysław KIDA: pozycja 1 Justyna Magdalena WALKER: pozycja 2 Mateusz Robert KASPRZAK: pozycja 3 Damian Arkadiusz CHAŁOŃ: pozycja 4 Sergiusz BUKOWSKI: pozycja 5 Sylwia Maria ZAKRZEWSKA: pozycja 6 Marzena Joanna TOMASZCZAK: pozycja 7 Krzysztof Andrzej KASPEREK: pozycja 8 Alicja DROBISZ: pozycja 9 Katarzyna Marta ZAJDEL: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Norbert Jerzy CZARNEK: pozycja 1 Roksana Natalia SURMIAK: pozycja 2 Krzysztof KUCHARSKI: pozycja 3 Magdalena Stanisława TELESIEWICZ: pozycja 4 Dariusz Andrzej SKÓRA: pozycja 5 Lidia Anna GIL-SOBCZYK: pozycja 6 Mariusz Melchior GRUDZIEŃ: pozycja 7 Jolanta Maria MAJCHROWSKA: pozycja 8 Mariola Stanisława SZATAN: pozycja 9 Rafał Włodzimierz BŁOŃSKI: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI: pozycja 1 Andrzej BUŁA: pozycja 2 Sylwia Alina BIELAWSKA: pozycja 3 Danuta JAZŁOWIECKA: pozycja 4 Jarosław DUDA: pozycja 5 Emilian Stanisław BERA: pozycja 6 Piotr Daniel DRZEWIECKI: pozycja 7 Edyta Jolanta OWCZAREK-PRĘDA: pozycja 8 Urszula OSIPIŃSKA: pozycja 9 Anna Maria ŻABSKA: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Krzysztof Jan ŚMISZEK: pozycja 1 Anna Maria KOŁODZIEJ: pozycja 2 Marta Magdalena STOŻEK: pozycja 3 Małgorzata Helena SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA: pozycja 4 Paweł Jan KAMPA: pozycja 5 Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA: pozycja 6 Robert MAŚLAK: pozycja 7 Dorota Jadwiga PAWNUK: pozycja 8 Katarzyna Elżbieta LUBINIECKA-RÓŻYŁO: pozycja 9 Arkadiusz SIKORA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Anna Elżbieta ZALEWSKA: pozycja 1 Beata Agnieszka KEMPA: pozycja 2 Michał Paweł DWORCZYK: pozycja 3 Kamil BORTNICZUK: pozycja 4 Agnieszka Anna SOIN: pozycja 5 Szymon Marek POGODA: pozycja 6 Grzegorz PECZKIS: pozycja 7 Krzysztof Stanisław MRÓZ: pozycja 8 Krzysztof Marek DOMAGAŁA: pozycja 9 Iwona POROWSKA: pozycja 10



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Może Cię zainteresować Wybory 2020. Jak głosować w lokalu wyborczym?

Jak wybiera się europosłów?

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim, ma prawo wybierania w tych wyborach oraz gdy najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Nie może być m.in. pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych, ubezwłasnowolniona oraz skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego kandydat powinien od co najmniej 5 lat stale zamieszkiwać na ternie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osoba kandydująca nie ma obowiązku zamieszkiwania na terytorium okręgu, z którego została zgłoszona.

Kadencja Parlamentu Europejskiego

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat.

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Europosłowie otrzymują takie samo wynagrodzenie, które jest zgodne z obowiązującym jednolitym statutem. Aktualnie miesięczne wynagrodzenie posła PE wynosi 10 075,18 euro przed opodatkowaniem. Jest ono wypłacane z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu oraz odprowadzeniu składek ubezpieczeniowych. W końcowym rozrachunku wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego opiewa na 7 853,89 euro. Państwa członkowskie mają możliwość zastosowania podatku krajowego od powyższej kwoty.

Europosłom przysługuje również zwrot kosztów ogólnym, który w 2024 r. wynosi 4 950 euro miesięcznie i ma pokryć koszty poniesione przez niego w państwie członkowskim, w którym został wybrany. Są to między innymi koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Posłowie Parlamentu Europejskiego zmieniają i zatwierdzają przepisy Unii Europejskiej (wspólnie z Radą Unii Europejskiej), w tym budżet wieloletni i roczny. Parlament Europejski rozlicza również inne instytucje UE.

Posłowie PE wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz weryfikują kandydatów na komisarzy. Następnie decydują o zatwierdzeniu kolegium komisarzy. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Strefa Biznesu: Dzień Matki. Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy