Wyniki wyborów we Wrocławiu. Kto z mandatem, a kto jeszcze nie jest go pewny? Wyniki ostateczne

Z kolei Jarosław Kaczyński zapowiedział, że czas wyciągnąć wnioski.

- Poziom wyników, jaki osiągnęliśmy w tych wyborach nie jest satysfakcjonujący. Wiemy w tej chwili, co trzeba zrobić, aby ten poziom naszych wyników podnieść. Jeśli to uczynimy, to droga do zwycięstwa jest gwarantowana - mówił Jarosław Kaczyński. - Musimy iść do przodu wyciągając wnioski z tego - dodał.