Janowski błysnął w meczu z GKM-em. Woffinden nie chciał komentować swojego występu

- Prawda jest taka, że jeśli nie wychodzi, to w pierwszej kolejności mówi się, że coś nie pasowało z torem. Ja jednak zawsze podkreślam, że jest on taki sam dla wszystkich i trzeba znaleźć coś, co pozwoli nam się dopasować. Warto jednak dodać, że mieliśmy tutaj równiarkę, owal się nieco zmienił i trzeba się do niego dostroić - powiedział Janowski po starciu z ZOOleszcz GKM-em.

Początek meczu wskazywał, że na dobre tory wraca też Tai Woffinden. Brytyjczyk zaczął ściganie od dwóch „trójek”, ale potem dwukrotnie mijał linię mety jako ostatni i nie wystąpił w biegach nominowanych.