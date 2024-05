Widzew Łódź - KGHM Zagłębie Lubin 1:3. Dwa szybkie ciosy prosto w Serce Łodzi, Zagłębie wygrywa trzeci mecz z rzędu! Zobacz skrót i bramki!

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 1:3

Niedzielny mecz w „Sercu Łodzi” zapowiadał się jako spotkanie w tzw. strefie komfortu. Ani jednym, ani drugim nie groził już spadek, za to obie cały czas mają szansę zakończyć ten sezon w górniej części tabeli i obu na tym zależy. Ma to wymiar nie tylko prestiżowy, ale także finansowy.

Dla skrzydłowego Miedziowych to 7. gol w tym sezonie. Ma też 9 asyst, co czyni go najbardziej produktywnym piłkarzem Zagłębia. Do przerwy mogło być nawet 3:0 dla Zagłębia, ale po strzale Tomasza Makowskiego piłka odbiła się od poprzeczki i wróciła na boisko.