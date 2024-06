Zagłębie Lubin stawia na doświadczenie. Trzech zawodników przedłużyło kontrakty

Tomasz Makowski dołączył do KGHM Zagłębia Lubin przed sezonem 2022/2023, przechodząc z Lechii Gdańsk. Od razu stał się ważnym graczem drużyny, co potwierdza jego 28 występów w lidze w pierwszym sezonie. W ostatnich rozgrywkach opuścił tylko jeden mecz Ekstraklasy, spędzając na boisku 1900 minut. Łącznie w barwach Zagłębia rozegrał 64 mecze, zdobywając trzy gole i notując trzy asysty. Nowy kontrakt pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.