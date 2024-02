Jak uchronić Odrę przed kolejną katastrofą? Aktywiści chcą zmiany statusu prawnego dla rzeki

W pierwszej połowie sierpnia 2022 roku media informowały o katastrofie ekologicznej na Odrze. W wyniku skażenia wody z rzeki wyłowiono ok. 500 ton ryb, a także małży, ptaków, bobrów lub innych ssaków.

Na świecie jest kilka przykładów, gdzie lokalna społeczność uznaje rzekę jako "źródło życia, zdrowia i dobrostanu". Dlaczego więc nie zrobić tego w Polsce?

- Odrze odebrano zdolność do samooczyszczania się. W wyniku regulacji i prostowania rzeki na przestrzeni wieków została skrócona o ponad 150 kilometrów. Budowa zapór oraz wielkich zbiorników na rzece, niewłaściwa gospodarka przestrzenna i rolnicza w połączeniu ze zmianami klimatu drastycznie pogorszyły retencję wody. W tej sytuacji zanieczyszczenia zrzucane do rzeki, w tym sól, to gwóźdź do przysłowiowej trumny - mówi Dorota Chmielowiec-Tyszko z Fundacji Ekorozwoju.