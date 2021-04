Jak Jacek Sutryk na koszt wrocławian pojechał pomagać przed wyborami w Rzeszowie

Służbowym autem w godzinach pracy na cały dzień do stolicy Podkarpacia. - To był ważny i dobry dzień i we Wrocławiu i w Rzeszowie – pochwalił się prezydent Jacek Sutryk na swoim facebookowym profilu, wracając w piątkowe popołudnie z Rzeszowa. Magistrat przekonuje, że była to "służbowa wizyta, która miała służyć wymianie samorządowych doświadczeń". Jak wynika z relacji samego prezydenta, wymieniał je między innymi na wiecu i konferencji Konrada Fijołka, który walczy o fotel prezydencki w Rzeszowie (w mieście tym odbędą się wkrótce wybory przedterminowe po rezygnacji ze stanowiska obecnego prezydenta).

Jacek Sutryk w swoich internetowych wpisach wcale nie kryje poparcia dla kandydata opozycji.

„O współpracy Wrocławia z Rzeszowem. O polityce inwestycyjnej. O polityce senioralnej i wielu innych sprawach, rozmawiałem dzisiaj z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa Konradem Fijołkiem. Konrad jest dodatkowo w zbliżających się przedterminowych wyborach prezydenckich w Rzeszowie kandydatem na urząd prezydenta. Konradzie, dzięki za dobre rozmowy. Gratuluję pomysłów inwestycyjnych!” - czytamy w wpisie na facebookowym prezydenta Wrocławia.

Na jednym z filmików widzimy Jacka Sutryka biorącego udział w konferencji Fijołka.

Prezydent ma rzecz jasna prawo popierać w wyborach kogo chce. Może uczestniczyć także w kampanii wyborczej. Ale dlaczego robi to w godzinach pracy, do tego wyjeżdża do Rzeszowa służbowym autem, a z wiecu w Rzeszowie wiezie go do Wrocławia kierowca z ratusza?

Te pytania najwyraźniej są dla wrocławskich urzędników bardzo niewygodne, bo gdy zapytaliśmy w ratuszu o cel wyjazdu Jacka Sutryka do Rzeszowa i ewentualne korzyści z tej wizyty dla Wrocławia, biuro prasowe ratusza zarzuciło nam niekompetencję.