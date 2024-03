Jacek Magiera z nowym kontraktem! Śląsk Wrocław przedłużył umowę z trenerem do lata 2026 roku

Na części dotyczącej już stricte meczu z Widzewem nie mogło zabraknąć tematu Erika Expósito i zdjęć obrazujących jego ponowne problemy z nadwagą. Magiera postanowił przeciąć spekulacje.

– Jestem zbyt doświadczonym człowiekiem, żeby na podstawie jednego zdjęcia wyrabiać sobie opinię o zawodniku. Znam Erika, znam jego podejście, mam go na co dzień w treningu. Dzisiaj opinie o nim w dużej mierze opierają się na tym, że słabiej wygląda na początku rundy, ale my się nie zrażamy. Wierze w tego zawodnika i w to, że dobije do 20 goli w tym sezonie, choć najprawdopodobniej latem odejdzie – stwierdził trener Śląska.