Śląsk Wrocław - Widzew Łódź. Defensywa to nie wszystko, Śląsk musi zacząć strzelać

Temat formy Expósito ostatnio odmienia się przez wszystkie przypadki. Część kibiców wytyka Hiszpanowi problemy z nadwagą. To u niego nie pierwszyzna, bo nie raz wracał z wakacji z nadprogramowymi kilogramami. Teraz przepracował cały okres przygotowawczy, ale i tak są zdjęcia, na których widać, że ewidentnie znów coś jest nie tak. Nawet zdjęcie dodane przez oficjalny profil Śląska Wrocław na platformie „X” w pewnym stopniu obrazuje zaistniały problem. W Poznaniu sztab szkoleniowy dość szybko postanowił zmienić snajpera i posłać do boju głodnego gry Patryka Klimalę.

Trener Jacek Magiera przyzwyczaił nas, że lubi i potrafi stosować metodę kija i marchewki. Nie raz musiał różnorakimi zagrywkami wpływać na Kanaryjczyka, raz postanowił nawet odsunąć go od zespołu na ponad tydzień (słynna sprawa ze złamanymi palcami u obu rąk i lekką nadwagą). Czy zdobędzie się na to, by w sobotę posadzić będącego ewidentnie pod formą Hiszpana na ławce? Komfort, jaki dało mu przyjście Klimali, pozwala sądzić, że może się to wydarzyć. Terapia wstrząsowa u Expósito już nie raz zdawała egzamin.